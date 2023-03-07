Правительство Свердловской области расширит меры поддержки внутреннего туризма

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Правительство Свердловской области расширит меры для поддержки и развития внутреннего туризма. Об этом сообщает департамент информационной политики региона со ссылкой на и. о. губернатора Алексея Шмыкова.



На заседании регионального кабинета министров уже были рассмотрены проекты пяти законов, направленные на поддержку бизнеса, задействованного в туристической сфере. Данные поправки нацелены на развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма в Свердловской области.



«В частности, пролонгируется действие инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. При этом предусмотрено расширение категорий налогоплательщиков, имеющих право на такую поддержку, за счет включения представителей сферы туризма. Кроме того, предусматривается льгота по налогу на имущество организаций для санаторно-курортных и ряда других организаций», — пояснил Алексей Шмыков.



Также свердловское правительство рассмотрело законопроект о предоставлении организациям права на применение инвестиционного налогового вычета и освобождение их от уплаты налога на имущество в отношении объектов туристической инфраструктуры, которые введены в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года. Предлагается также снизить размер потенциально возможного дохода при применении патентной системы налогообложения для 14 видов туристской деятельности.



Еще одной инициативой стало предложение об освобождении от транспортного налога ряда организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма. В том числе — работающих по направлениям «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», «Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров», «Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг», «Деятельность санаторно-курортных организаций» и «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений».