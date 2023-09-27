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Сегодня, 12:03

Власти Екатеринбурга отчитались о полном подключении городских объектов к теплоснабжению

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Запуск отопительных систем Екатеринбурга завершен — ресурс подается во все социальные учреждения уральской столицы и в каждый жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В системе задействованы 112 теплоисточников и более 3,2 тыс. км теплосетей, 479 центральных тепловых пунктов и 12 тепловых насосных станций.

Приборы отопления работают в 200 школах, 454 детских садах, 199 учреждениях здравоохранения и 117 учреждениях культуры, а также в 7 тыс. 930 многоквартирных домах.

В случае отсутствия отопления в квартире либо отдельном жилом помещении, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК.
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