Власти Екатеринбурга отчитались о полном подключении городских объектов к теплоснабжению

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ...01.09.2023 Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга на 90% готовы к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Социальные объекты четырех районов Екатеринбурга более чем на 90% готовы к ...18.09.2020 В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых домах
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В Екатеринбурге отопление включили в 885 жилых зданиях, сообщает пресс-служба ...28.10.2015 Екатеринбург без осложнений вошел в отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. Екатеринбург без помех прошел все четыре этапа подключения жилищного фонда и социально ...02.09.2014 В Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Плановая подготовка к отопительному сезону уральской столицы подошла к финальному ...