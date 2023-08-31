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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-августе вырос на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-августе 2023 года составил 907,6 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель вырос на 3,4% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
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