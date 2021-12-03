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Сегодня, 12:01

«Эксперт РА»: Страховой рынок в России за год вырос на 24%

Объем страхового рынка в России за I полугодие составил 1,073 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 24%. В абсолютном выражении это составило 210,9 млрд руб., сообщает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

По оценкам аналитиков агентства, драйверами роста этого рынка стали страхование жизни, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автокаско.

За указанный период объем страхования жизни насчитывал 342,7 млрд руб. (32% от общего объема страхового рынка). За год этот показатель увеличился на 57% (на 124 млрд руб.).

Рынок ОСАГО, в свою очередь, за год вырос на 29% (на 34 млрд руб.).

По оценкам агентства «Эксперт РА», темпы прироста страхового рынка во II полугодии 2023 года замедлятся и по итогам года могут составить 12-14%.

Ранее агентство прогнозировало, что чистая прибыль банковского сектора в РФ может превысить 3 трлн руб. по итогам 2023 года.
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