УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:21

Движение по улице Инженерной в Екатеринбурге будет закрыто со 2 октября

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Инженерной со 2 октября по 2 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Закрытие движения на участке от дома № 30 до дома № 21/1 по улице Инженерной Чкаловского района связано с модернизацией магистральных тепловых сетей. Движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской. Схема движения муниципального общественного транспорта останется без изменений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.08.2023 В Екатеринбурге на полтора месяца будет закрыто движение по улице Павлодарской

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по улице Павлодарской. Ограничение ...

10.08.2023 Строители до середины октября перекроют две улицы в Верх-Исетском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. С 29 августа по 15 октября 2023 года по улице Котовского в Екатеринбурге будет закрыто ...

04.08.2023 В Екатеринбурге до конца августа закроют перекресток улиц Инженерной и Черняховского

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге с 14 по 31 августа будет закрыто движение транспорта рядом с домами № ...

05.07.2023 В Екатеринбурге до конца августа перекроют движение по улице Инженерной

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге до 31 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта на двух ...

14.08.2012 Движение транспорта по ул. Инженерной будет закрыто на две недели

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. Движение транспорта по улице Инженерной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов05.09.2023Возможности отечественного софта08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм29.08.2023Перевозка деревянных бытовок длинномером
Архив новостей
Сентябрь 2023 (585)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18