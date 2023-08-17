Движение по улице Инженерной в Екатеринбурге будет закрыто со 2 октября

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение по улице Павлодарской. Ограничение ...10.08.2023 Строители до середины октября перекроют две улицы в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. С 29 августа по 15 октября 2023 года по улице Котовского в Екатеринбурге будет закрыто ...04.08.2023 В Екатеринбурге до конца августа закроют перекресток улиц Инженерной и Черняховского
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В Екатеринбурге с 14 по 31 августа будет закрыто движение транспорта рядом с домами № ...05.07.2023 В Екатеринбурге до конца августа перекроют движение по улице Инженерной
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге до 31 августа 2023 года будет закрыто движение транспорта на двух ...14.08.2012 Движение транспорта по ул. Инженерной будет закрыто на две недели
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2012. Движение транспорта по улице Инженерной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. ...