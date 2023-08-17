Движение по улице Инженерной в Екатеринбурге будет закрыто со 2 октября

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2023. В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Инженерной со 2 октября по 2 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Закрытие движения на участке от дома № 30 до дома № 21/1 по улице Инженерной Чкаловского района связано с модернизацией магистральных тепловых сетей. Движение автомобильного транспорта будет организовано по улицам Косарева, Черняховского, Бородина и Зои Космодемьянской. Схема движения муниципального общественного транспорта останется без изменений.

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