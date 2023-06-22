На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 35%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 года снизились на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой и животноводческой продукции в регионе за год также снизились (оба показателя — на 0,8%).



В то же время стоимость некоторых видов продовольствия у производителей Свердловской области за указанный период выросла. В том числе на 35,7% поднялись цены производителей овощей, на 12,6% — свежих куриных яиц в скорлупе, на 7,1% — живых сельскохозяйственных птиц, на 5,2% — скота и птицы (в живом весе), а также на 4,2% — свиней.