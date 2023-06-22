УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 35%

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в августе 2023 года снизились на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой и животноводческой продукции в регионе за год также снизились (оба показателя — на 0,8%).

В то же время стоимость некоторых видов продовольствия у производителей Свердловской области за указанный период выросла. В том числе на 35,7% поднялись цены производителей овощей, на 12,6% — свежих куриных яиц в скорлупе, на 7,1% — живых сельскохозяйственных птиц, на 5,2% — скота и птицы (в живом весе), а также на 4,2% — свиней.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.06.2023 На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год снизились на 4,3%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в мае снизились на 4,3% ...

28.12.2022 Цены производителей молока на Среднем Урале за год выросли на 22,4%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 года выросли на 6,2% по ...

28.12.2022 Цены производителей молока на Среднем Урале за год выросли на 22,4%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 ...

28.03.2022 Цены производителей сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале за год выросли на 12,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2022. Цены производителей сельскохозяйственной продукции в Свердловской области в феврале ...

18.06.2021 Цены на картофель производителей Среднего Урала за год выросли почти на 50%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2021. Цены на продукцию сельского хозяйства производителей Свердловской области в январе-мае ...

Популярные новости
22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО24.08.2023Валерий Ананьев: Благодаря проектам «Атомстройкомплекса» целые районы Екатеринбурга стали более современными и безопасными22.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов24.08.2023Кредитование с низкой базы22.08.2023Как продать готовый бизнес выгодно?
Архив новостей
Сентябрь 2023 (499)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18