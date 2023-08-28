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Доля залоговых автомобилей в Свердловской области составляет 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. В Свердловской области доля залоговых машин составляет 4,2%. Таковы итоги исследования «Автотеки» (проект «Авито»), в ходе которого были проанализированы отчеты о проверке автомобилей с пробегом в период с января по август 2023 года.

Согласно исследованию, доля автомобилей, находящихся в залоге, в целом по стране сократилась на 11% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Кроме того, в 2023 году чаще всего под залог попадали восьмилетние машины, средняя стоимость которых составила 1 млн 325 тыс. руб.

По данным «Автотеки», в 2023 году лидерами среди залоговых автомобилей стали китайские бренды. При этом чаще в эту категорию попадали машины марки Haval (17,7% от всех проверенных автомобилей в залоге). Далее следуют бренды FAW (12,9%), Datsun (9%), Geely (8,8%) и Chery (7,8%).
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