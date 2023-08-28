Доля залоговых автомобилей в Свердловской области составляет 4,2%

В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом в июне-июле 2023 года вырос на ...28.08.2023 Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом ...26.07.2023 В Свердловской области на 43,1% вырос спрос на новые китайские автомобили
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области спрос на новые китайские ...26.05.2023 «Авито Авто»: Спрос на новые автомобили в России в мае вырос на 57%
УрБК, Москва, 26.05.2023. С 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили в России на «Авито Авто» вырос на 57,3% по ...16.03.2023 Ввоз автомобилей с пробегом из-за рубежа в Екатеринбурге вырос на 113%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом из-за рубежа на платформе «Авито ...