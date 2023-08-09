В Екатеринбурге после благоустройства открыли парк «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга завершилось благоустройство парка «Солнечные аллеи». Церемония открытия обновленного общественного пространства состоялась в минувшие выходные. Благоустройство парка было приурочено к трем датам: 10-летию микрорайона, 80-летию Чкаловского района и 300-летию уральской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.



Теперь в Солнечном появилась многофункциональная пешеходная зона, которая связывает жилые кварталы и социальные объекты, такие как детский сад, школа художественной гимнастики и губернаторский лицей. В парке высадили 290 деревьев, 19 тыс. кустарников, многолетние растения и миксбордеры, постелили 3,5 тыс. кв. м. рулонных газонов.



При благоустройстве установили 100 скамеек и деревянных шезлонгов, детские песочницы, беседки и столы для настольного тенниса. Для велосипедистов проложили дорожки и организовали велопарковки.



Освещение обеспечивают 108 опор со 165 светильниками. Работает новая система видеонаблюдения.



Уточним, что первый этап благоустройства «Солнечных аллей» завершился в 2022 году. Тогда открыли участок, который соединяет Золотистый бульвар и внутриквартальную пешеходную зону. Состоялось обустройство тротуаров, бортовых камней, малых архитектурных форм. Также была выполнена прокладка сетей наружного освещения и частично создано газонное покрытие.