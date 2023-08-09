В Екатеринбурге после благоустройства открыли парк «Солнечные аллеи»

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов проинспектировал ход благоустройства ...03.08.2023 Администрация Екатеринбурга подготовила расписание уборки площадок для мероприятий к 300-летию города
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Администрация Екатеринбурга подготовила расписание уборки площадок, на которых пройдут ...24.05.2021 Муниципалитет издал второй выпуск обновленного «Вечернего Екатеринбурга»
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2021. Администрация Екатеринбурга выпустила второй выпуск обновленного издания «Вечерний ...07.04.2021 В Екатеринбурге готовятся к голосованию по выбору дизайн-проектов благоустройства парков в Солнечном и Академическом районах
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. С 26 апреля по 30 мая в Екатеринбурге состоится голосование по выбору дизайн-проектов ...29.01.2021 В Екатеринбурге в 2022 году благоустроят общественную территорию «Солнечные аллеи» и парк «Преображенский»
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Екатеринбурге подвели итоги рейтингового голосования по выбору общественной ...