УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Сегодня, 12:01

В Свердловской области за полгода почти в два раза выросло производство мебели

На Среднем Урале за первое полугодие 2023 года в 1,8 раза увеличилось производство мебели, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Индекс промпроизводства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» вырос в 1,6 раза, «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» — на 43,7%. Выросли показатели производство электрического оборудования — на 27%, прочих транспортных средств и оборудования — на 39,3%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 37,9%.

Также выросли показатели в сферах «Кожа и изделия из кожи» — на 39,6%, «Готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования» — на 39,4%, «Напитки» — на 7,8%, «Химические вещества и химические продукты» — на 4,2%, «Одежда» — на 2,3%. В металлургическом производстве индекс составил 109,4%.

Добавим, что промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%. В сегменте «Добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 4,1%, в сфере «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 14,3%.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Сегодня, 12:01 В Свердловской области за полгода почти в два раза выросло производство мебели

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На Среднем Урале за первое полугодие 2023 года в 1,8 раза увеличилось производство ...

05.08.2021 Промышленное производство в Челябинской области в I полугодии выросло на 13,3%

УрБК, Челябинск, 05.08.2021. Промышленное производство в Челябинской области в январе-июне 2021 года выросло на 13,3% ...

16.08.2019 В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле упала на 17,9%

В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала ...

16.08.2019 В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле упала на 17,9%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле по сравнению с ...

19.03.2018 Добыча полезных ископаемых в Свердловской области сократилась на 6,8%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2018 года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (618)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18