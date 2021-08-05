В Свердловской области за полгода почти в два раза выросло производство мебели

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. На Среднем Урале за первое полугодие 2023 года в 1,8 раза увеличилось производство ...05.08.2021 Промышленное производство в Челябинской области в I полугодии выросло на 13,3%
УрБК, Челябинск, 05.08.2021. Промышленное производство в Челябинской области в январе-июне 2021 года выросло на 13,3% ...16.08.2019 В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле упала на 17,9%
В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала ...16.08.2019 В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле упала на 17,9%
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле по сравнению с ...19.03.2018 Добыча полезных ископаемых в Свердловской области сократилась на 6,8%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале 2018 года выросло на 9,7% по сравнению с аналогичным ...