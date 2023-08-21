В России сборы ребенка в школу подорожали на 30%

В России 68% граждан предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ. Также ...21.08.2023 ВЦИОМ: Почти 70% россиян хранят сбережения в рублях
УрБК, Москва, 21.08.2023. В России 68% граждан предпочитают хранить сбережения в национальной валюте. Об этом говорится ...19.09.2022 ВЦИОМ: Более половины россиян стали больше работать
УрБК, Москва, 19.09.2022. 53% опрошенных россиян отметили, что в последние несколько лет стали работать больше. Об этом ...31.08.2012 ВЦИОМ: российские родители тратят 15 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе
К новому учебному году родители тратят в среднем 15 212 рублей. По сравнению с прошлым годом расходы выросли на 16%. Об ...01.09.2011 За неделю ОАО «СКБ-банк» приняло 11 тыс. заявок на потребительские кредиты
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2011. Начало осени традиционно становится одним из самых затратных периодов: люди ...