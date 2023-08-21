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Вчера, 15:25

В России сборы ребенка в школу подорожали на 30%

УрБК, Москва, 24.08.2023. В 2023 году на сбор ребенка в школу может уйти до 43 тыс. руб., что на 9,8 тыс. (30%) дороже, чем годом ранее. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Школьная одежда в среднем обходится в 20,4 тыс. на одного учащегося, что на 3,8 тыс. (23%) больше, чем в 2022 году. Школьные сумки, рюкзаки и ранцы подорожали на 883 руб. (21%) и стоят примерно 5 тыс. руб. Учебно-методические материалы стали дороже на 1,3 тыс. руб. (40%), и на них потребуется 4,6 тыс. руб. Канцелярские принадлежности стоят 3,5 тыс. руб. — на 641 руб. (22%) больше, чем в 2022 году. На подарки учителям родители стали тратить 2,1 тыс. руб., рост — на 564 руб. (36%).

Взносы на школьные нужды также выросли. В среднем россияне потратят на взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями 3,3 тыс. руб., хотя в прошлом году на это требовалось 1,3 тыс. руб. (63%) меньше. Добровольные взносы выросли на 1,2 тыс. руб. (45%), до 3,8 тыс. руб.

При этом ВЦИОМ уточняет, что по всем перечисленным пунктам тратились только 10% респондентов. Ничего из перечисленного не требовалось 23%, один пункт расходов — 10%, два-четыре пункта — 31%.
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