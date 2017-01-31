Как продать готовый бизнес выгодно?

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За прошедший 2016 год стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 9,5% с 2,987 млн руб. в 2015 году до ...

За 2016 год стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2017. За прошедший 2016 год стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 9,5% с ...

Готовый бизнес падает в цене

Предприниматели Екатеринбурга стремятся сэкономить на открытии своего дела ...

В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса упала на 50%

Средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 50% с начала года. Об этом сообщает портала N1.RU. ...

В Екатеринбурге средняя стоимость готового бизнеса упала на 50%

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2016. Средняя стоимость готового бизнеса в Екатеринбурге снизилась на 50% с начала года. Об ...