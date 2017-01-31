Как продать готовый бизнес выгодно?

Начинать бизнес с нуля — дело достаточно хлопотное, требующее больших инвестиций и времени на раскрутку проекта. Если это объект общепита, придется позаботиться об аренде помещения, покупке необходимого оборудования и инвентаря, а также о привлечении персонала. Все это отнимет у вас немало денег и нервов, а результат не обещает быть успешным. Тем более, в любой сфере предпринимательской деятельности требуются определенные знания и опыт. Хорошей альтернативой этому является покупка уже готового бизнеса (подробнее: https://megapolis-real.by/realt/prodazha-pokupka-gotovogo-biznesa/
), поставленного на рельсы и приносящего доход со дня оформления сделки.Рентабельность
Владельцы того или иного бизнеса принимают решение о его продаже по разным причинам. Но прежде чем принимать такое решение, необходимо учесть ряд факторов. Среди них — масштабы, общая площадь недвижимого имущества, отведенного под бизнес, оборудование, персонал и т.д. Сегодня на продажу выставляются объекты самого разного назначения, в том числе:
— барбер-шопы;
— арендная недвижимость;
— производственные предприятия;
— сервис-центры;
— турагентства;
— оффлайн-магазины;
— онлайн-магазины;
— таксопарки;
— салоны красоты;
— рестораны/бары;
— ночные клубы;
— таксопарки.
Любой из перечисленных бизнесов имеет свою цену, которая складывается с учетом разных факторов.
Прежде всего на ценообразование действует масштаб предприятия, доходы и перспектива расширения. Если владелец продает бизнес вместе с недвижимостью, тогда стоимость существенно увеличивается. Чтобы купить наиболее подходящий объект под ваши бизнес-цели, можно воспользоваться порталом «Мегаполис-Реал» на сайте https://megapolis-real.by
, предлагающим большой выбор предложений в данном направлении. Здесь вы сможете собрать актуальную информацию по продаже уже налаженного бизнеса и вложить собственные сбережения без минимальных рисков.Что можно купить
Сегодня потенциальные предприниматели могут купить практически любой бизнес и получать прибыль без лишних хлопот. Вы можете стать владельцем популярного барбер-шопа со сформированной клиентской базой, который не нужно «раскручивать» и рекламировать. Такой объект будет приносить доход со дня вашего вступления права владельца.
Не менее рентабельным будет магазин, занимающийся розничными продажами. Вам даже не придется искать помещение для аренды или обслуживающий персонал.
Большой популярностью среди инвесторов пользуются объекты общепита. Например, ресторан, который уже работает и укомплектован подготовленными сотрудниками, принесет будущему владельцу гарантированную прибыль. То же самое касается баров и кафе, у которых есть постоянные клиенты, приносящие заведению выручку.
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