УБРиР предложил мелким и средним предпринимателям экспресс-кредит «Легкий»

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил своим клиентам новый экспресс-кредит «Легкий». Это решение будет удобно для представителей малого и среднего бизнеса. Оформить кредит можно будет с минимальным пакетом документов, сообщает пресс-служба банка.



У экспресс-кредита имеется еще ряд преимуществ, в том числе отсутствие необходимости выезда специалиста на место, рассмотрение заявки в течение трех рабочих дней. Размер кредита может варьироваться от 700 тыс. руб. до 10 млн руб. на три года.



«Экспресс-кредит «Легкий» разработан специально для поддержки малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в экономике. Мы понимаем, что время — это деньги, особенно для предпринимателей, поэтому значительно упростили процедуру получения кредита. Заем можно использовать как для финансирования текущих операций, так и для приобретения основных средств, необходимых для ведения бизнеса, его модернизации и повышения конкурентоспособности», — рассказал директор Центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.



Подать заявку на получение экспресс-кредита «Легкий» можно на сайте УБРиР или в любом его отделении.