УБРиР предложил мелким и средним предпринимателям экспресс-кредит «Легкий»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снижает ставки по всей линейке ...04.08.2022 УБРиР снизил требования к размеру обеспечения по экспресс-кредиту под залог недвижимости до 60% от суммы заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) снизил требования к размеру залогового ...11.01.2022 УБРиР повысил предельную сумму по кредиту «Экспресс-онлайн»
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) вновь увеличил предельную сумму кредита ...01.11.2016 УБРиР представил экспресс-кредит для свердловских предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) представил экспресс-кредит без залога ...08.08.2012 ОАО «ВУЗ-банк» повысило лимит экспресс-кредита для малого и среднего бизнеса до 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2012. ВУЗ-банк изменил условия предоставления экспресс-кредита для малого и среднего ...