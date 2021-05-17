Ведущие тенденции на рынке коммерческой недвижимости

Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на платформе) в Екатеринбурге в I ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (число запрошенных контактов продавца на ...

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 32%

Общее число предложений о продаже на рынке коммерческой недвижимости в Екатеринбурге выросло за год на 36%, при этом ...

Спрос на коммерческую недвижимость в Екатеринбурге за 2018 год снизился на 32%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Общее число предложений о продаже на рынке коммерческой недвижимости в Екатеринбурге ...

Спрос на коммерческую недвижимость в Екатеринбурге за 2018 год снизился на 32%

ООО «Компания «БК-недвижимость»: В связи со снижением деловой активности компаний международного и федерального масштаба, мы прогнозируем существенное уменьшение объема спроса в сегменте премиальной и крупноформатной офисной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2009. «На наш взгляд, рынок коммерческой недвижимости на сегодняшний день насыщен — в ...