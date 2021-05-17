Ведущие тенденции на рынке коммерческой недвижимости

Hынок коммерческой недвижимости зависит от изменений в экономике. Он чутко реагирует на любое колебание и представляет собой живую среду с постоянно изменяющимися условиями и составляющими. Если вам нужно снять помещение
для магазина, офиса или склада в Калуге, вам нужно провести собственный анализ рынка и выделить тенденции, которые могут повлиять на ваше решение.
На рынке аренды коммерческой недвижимости можно выделить следующие актуальные тенденции.Рост популярности гибридных форматов
Вместо традиционных отдельных зон для офисов, розничной торговли и развлечений все больше строительных проектов объединяют различные функции в одном здании. Например, пространства могут предлагать офисные помещения на верхних этажах и торговые площади на нижних. Это позволяет создать удобные условия для бизнеса и повысить приток клиентов.Рост спроса на помещения для складской и логистической деятельности
С ростом интернет-торговли и электронной коммерции спрос на складские и логистические помещения увеличивается. Многие компании нуждаются в пространстве для хранения и обработки товаров перед их отправкой заказчиком. Также нужно учитывать то, что к логистическому центру должен быть свободный проезд для грузовых автомобилей.Эволюция розничной недвижимости
Розничная недвижимость претерпевает изменения в связи с ростом интернет-торговли. Магазины и торговые центры теперь ищут пути интеграции офлайн- и онлайн-покупок, таких как click & collect или создание уникальных, переживающих дополнительные впечатления, магазинов.Устойчивость и энергоэффективность
С увеличением осознания экологической значимости все большее количество компаний и инвесторов ориентируются на пространства, которые являются энергоэффективными и с уменьшенными теплопотерями. В зданиях устанавливаются современные системы коммуникаций, что снижает негативное влияние на окружающую среду и расходы на обслуживание.Развитие «зеленых» решений
В сфере коммерческой недвижимости наблюдается увеличение интереса к устойчивому и экологически ответственному строительству. Здания, которые позволяют экономить энергию, становятся приоритетными. Кроме того, в офисных и торговых, сервисных пространствах приветствуется создание дизайна с использованием живых растений. Это позволяет создать гармоничную и дружелюбную атмосферу.
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