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Вчера, 17:13

Ведущие тенденции на рынке коммерческой недвижимости

Hынок коммерческой недвижимости зависит от изменений в экономике. Он чутко реагирует на любое колебание и представляет собой живую среду с постоянно изменяющимися условиями и составляющими. Если вам нужно снять помещение для магазина, офиса или склада в Калуге, вам нужно провести собственный анализ рынка и выделить тенденции, которые могут повлиять на ваше решение.

Ведущие тенденции на рынке коммерческой недвижимости

На рынке аренды коммерческой недвижимости можно выделить следующие актуальные тенденции.

Рост популярности гибридных форматов

Вместо традиционных отдельных зон для офисов, розничной торговли и развлечений все больше строительных проектов объединяют различные функции в одном здании. Например, пространства могут предлагать офисные помещения на верхних этажах и торговые площади на нижних. Это позволяет создать удобные условия для бизнеса и повысить приток клиентов.

Рост спроса на помещения для складской и логистической деятельности

С ростом интернет-торговли и электронной коммерции спрос на складские и логистические помещения увеличивается. Многие компании нуждаются в пространстве для хранения и обработки товаров перед их отправкой заказчиком. Также нужно учитывать то, что к логистическому центру должен быть свободный проезд для грузовых автомобилей.

Эволюция розничной недвижимости

Розничная недвижимость претерпевает изменения в связи с ростом интернет-торговли. Магазины и торговые центры теперь ищут пути интеграции офлайн- и онлайн-покупок, таких как click & collect или создание уникальных, переживающих дополнительные впечатления, магазинов.

Устойчивость и энергоэффективность

С увеличением осознания экологической значимости все большее количество компаний и инвесторов ориентируются на пространства, которые являются энергоэффективными и с уменьшенными теплопотерями. В зданиях устанавливаются современные системы коммуникаций, что снижает негативное влияние на окружающую среду и расходы на обслуживание.

Развитие «зеленых» решений

В сфере коммерческой недвижимости наблюдается увеличение интереса к устойчивому и экологически ответственному строительству. Здания, которые позволяют экономить энергию, становятся приоритетными. Кроме того, в офисных и торговых, сервисных пространствах приветствуется создание дизайна с использованием живых растений. Это позволяет создать гармоничную и дружелюбную атмосферу.

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