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В центре Екатеринбурга с 11 по 13 августа закроют движение автобусов из-за празднования Дня строителя

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В центре Екатеринбурга с 23.00 11 августа до 02.00 13 августа будут изменены маршруты движения автобусов. Улицы города будут перекрывать из-за празднования Дня строителя, сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».

В частности, автобусы №№ 24, 25, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59, 61 и 65 будут объезжать перекрытые участки по параллельным улицам или двигаться в объезд. Подробнее ознакомиться с временными схемами движения городских автобусов на период праздников можно на сайте ЕМУП «Гортранс».
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