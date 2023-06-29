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Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2023 года выросло на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В сегменте «добыча полезных ископаемых» показатель снизился на 3,8%, в сфере «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — на 11,3%.

В сфере «обрабатывающие производства» показатель вырос на 14,8%, в сегменте «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — на 1,5%.
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