Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел прием граждан. В этот раз он рассмотрел ...01.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о результатах заседания координационного совета ассоциации «Города Урала»
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился результатами заседания координационного ...15.02.2023 Алексей Прядеин: Я полагаю, что нацпроекты будут обновляться и продлеваться
На вопросы журналистов ответил начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. — Алексей ...26.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проект строительства в городе двух детских садов и школы
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов накануне на заседании комиссии по вопросам ...30.06.2021 По итогам года в Екатеринбурге планируется ввод 1,5 млн кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2021. Общий ввод жилья по итогам года может составить около 1,5 млн кв. м. Об этом сообщает ...