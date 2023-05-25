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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки на Южный Урал принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала», которое прошло в Челябинске. Об этом градоначальник сообщил в личном Telegram-канале.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе рабочей поездки в Челябинск принял участие в заседании Ассоциации «Города Урала»
Фото из Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

Одной из главных тем обсуждения стали национальные проекты России. В ходе заседания представители разных городов обменялись накопленным опытом.

«У нас в Екатеринбурге реализуются семь национальных проектов. Очень важно, что за каждым показателем, включенным в нацпроекты, стоят конкретные мероприятия — строительство школ, детских садов, дорог, расселение граждан из аварийного жилья, развитие туризма и многое другое. Все это нацелено на повышение качества жизни наших граждан», — говорится в публикации главы города.

Напомним, что на сегодняшний день администрация города Екатеринбурга реализует стратегии в рамках таких национальных проектов, как «Демография», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» (БКД), «Экология», «Образование», «Культура», «Туризм». Это позволяет улучшать качество жизни горожан.

Например, по нацпроекту БКД для города были закуплены автобусы. В рамках проекта «Качественная городская среда» ежегодно благоустраиваются общественные территории, парки и скверы. Также за пять лет реализации нацпроектов в Екатеринбурге было построено семь детских садов. Причем детские образовательные учреждения появляются как на территориях новой жилой застройки, так и в исторических районах города. Помимо этого, недавно было завершено строительство школы на улице Академика Парина, 6. Еще один новый современный комплекс был сдан на Широкой Речке — школа им. Чкалова.
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