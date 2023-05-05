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В центре Екатеринбурга 22 июля изменится маршрут движения более 10 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. В субботу, 22 июля, на период проведения фестиваля спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023 закроют движение транспорта в центре города на нескольких участках улиц. Из-за этого изменятся маршруты 12 автобусов.

Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», в ближайшую субботу с 05.00 до 12.30 будет закрыто движение всех видов транспорта по центральным улицам города, по которым пройдет маршрут мероприятия. В том числе — по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

В связи с этим изменятся маршруты 12 городских автобусов: №№ 24, 25, 27, 28, 36, 50, 54, 57, 57а, 59, 85, 95.

С полным перечнем закрытых участков улиц и измененных автобусных маршрутов можно ознакомиться на сайте ЕМУП «Гортранс».
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