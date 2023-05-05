В центре Екатеринбурга 22 июля изменится маршрут движения более 10 автобусов

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. В Екатеринбурге 9 мая с 06.00 и до окончания праздничных мероприятий будет изменена ...03.05.2023 В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов изменятся маршруты семи автобусов в связи с проведением торжественных мероприятий
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге 8 мая на несколько часов будет изменена схема движения семи маршрутов ...28.04.2023 В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Екатеринбурге 30 апреля с 08.30 до 15.00 будет изменена схема движения для девяти ...25.04.2023 В Екатеринбурге с 25 апреля по 7 мая в связи с репетициями парада ко Дню Победы будут изменены маршруты девяти автобусов
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. В связи с проведением тренировок военной техники к параду 9 мая в Екатеринбурге в ...10.08.2018 В Екатеринбурге из-за строительства Макаровского моста временно изменят три автобусных маршрута
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2018. В связи с реконструкцией моста через реку Исеть и ограничениями движения транспорта на ...