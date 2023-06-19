УрБК, Москва, 19.07.2023. Минфин РФ разрабатывает проект, предусматривающий ответственность за нарушение отчетности и ...

Минфин РФ разрабатывает проект о штрафах за нарушения ведения документации подлежащих прослеживаемости товаров

УрБК, Москва, 19.06.2023. Минфин РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) планируют отказаться от бумажных акцизных ...

Спецмарки в РФ могут выдавать только табачным компаниям, работающим в системе маркировки

УрБК, Москва, 17.01.2020. С 1 апреля 2020 года Минпромторг РФ предложил запретить выдачу спецмарок для маркировки ...