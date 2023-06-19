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Сегодня, 12:04

Минфин РФ разрабатывает проект о штрафах за нарушения ведения документации подлежащих прослеживаемости товаров

Минфин РФ разрабатывает проект, предусматривающий ответственность за нарушение отчетности и ведения документации в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточним, что в России с 1 июля 2021 года функционирует национальная система прослеживаемости. Она подразумевает сбор сведений об отдельных группах импортных товаров: холодильниках, стиральных машинах, детских колясках и автокреслах, бульдозерах и экскаваторах. Это делается для борьбы с контрафактом и контрабандой.

Для ведения мониторинга бизнес должен перейти на электронный документооборот и направлять в налоговые органы данные, включающие реквизиты прослеживаемости. Предполагалось, что санкции за нарушение будут введены 1 июля 2022 года, но Минфин и Федеральная налоговая служба предложили отложить их до 1 января 2024 года. Поэтому документ был перенесен в план законопроектной деятельности на 2023 год.

Нововведение предполагает штрафы за непредставление отчетов об операциях с «прослеживаемыми» товарами, неотражение или искажение реквизитов в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах. Они составят от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для ИП и до 100 тыс. руб. — для юридических лиц.
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