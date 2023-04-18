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За пять месяцев поставки вычислительной техники в Россию выросли на 10%

УрБК, Москва, 19.07.2023. За январь-май 2023 года в Россию было поставлено 412,7 тыс. единиц вычислительной техники — серверов, блейд-серверов, системных блоков, материнских плат с установленным процессором и систем barebone. Их общая стоимость составила 48,9 млрд руб. По числу товаров это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, по деньгам — на 3% меньше. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных F+ tech.

Также было ввезено 1,83 млн устройств хранения информации — систем хранения данных, жестких дисков, твердотельных накопителей и дисковых полок с носителями. Это на 48,9% больше, чем годом ранее. Стоимость поставленных товаров снизилась на 19,1%, до 11 млрд руб. Рост их количества аналитики объясняют низкой базой 2022 года.
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