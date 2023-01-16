Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 94 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. В Екатеринбурге официально утверждена новая средняя стоимость квадратного метра жилья в ...07.04.2021 В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья в размере 75,6 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об утверждении средней ...17.08.2017 В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении ...28.07.2010 Нормативная стоимость 1 квадратного метра жилья в Свердловской области утверждена в размере 33,6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2010. Министерство регионального развития РФ утвердило норматив стоимости 1 квадратного метра ...03.11.2009 Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения в Екатеринбурге утверждена в размере 43,23 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2009. Администрация Екатеринбурга утвердила среднюю рыночную стоимость одного квадратного ...