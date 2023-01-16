Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 94 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на уровне 94 тыс. 036 руб. Этот показатель утвержден на III квартал 2023 года, говорится в соответствующем постановлении.



Подобные документы составляются на каждый квартал года. Они учитываются при предоставлении жилья по договорам социального найма из муниципального жилого фонда.