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Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в 94 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Администрация Екатеринбурга установила среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на уровне 94 тыс. 036 руб. Этот показатель утвержден на III квартал 2023 года, говорится в соответствующем постановлении.

Подобные документы составляются на каждый квартал года. Они учитываются при предоставлении жилья по договорам социального найма из муниципального жилого фонда.
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