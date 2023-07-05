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Сегодня, 15:02

В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей

В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне 2022 года, сообщает «Автостат».

Почти половина продаж приходится на пять марок: Lada (106,2 тыс. машин), Toyota (60,3 тыс.), Kia (28,7 тыс.), Hyundai (28,4 тыс.), Nissan (26,6 тыс.). Если говорить о моделях транспорта, то востребованным стал Ford Focus (10,6 тыс. штук), следом идут Lada 2114 (9,8 тыс.), Hyundai Solaris (9,7 тыс.) Kia Rio (9,6 тыс.), Toyota Corolla (9,2 тыс.).
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