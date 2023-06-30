В Свердловской области появится электронная «витрина» для продвижения товаров предпринимателей и самозанятых

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В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...

Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...

Господдержка позволила свердловским предпринимателям привлечь в банках почти 11 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. С начала 2022 года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) ...

В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства подписал соглашения о сотрудничестве с маркетплейсами

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в ходе ...