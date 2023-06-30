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В Свердловской области появится электронная «витрина» для продвижения товаров предпринимателей и самозанятых

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Свердловской области начался прием заявок для электронной «витрины» креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Таким способом власти региона намерены помочь самозанятым и предпринимателям продвигать их товары, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В Свердловской области появится электронная «витрина» для продвижения товаров предпринимателей и самозанятых

«У нас системно снижается административная нагрузка на предпринимателей, расширяется доступ к финансовой поддержке, постоянно появляются современные инструменты помощи. Новый сервис позволит предпринимателям и самозанятым разместить свои товары бесплатно на площадке, которая, мы надеемся, будет пользоваться популярностью у жителей области и за ее пределами», — прокомментировал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Новый сервис запущен Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Отправить заявку на размещение можно через сайт кластера в разделе «Витрина товаров», выбрав опцию «Предложить свой товар». После заявитель сможет добавлять товары на «витрину» через личный кабинет.

В Свердловской области появится электронная «витрина» для продвижения товаров предпринимателей и самозанятых

Там же можно составить описание бренда, добавить данные о своем сайте и соцсетях, прикрепить фотографии товаров и отслеживать поступающие заявки.

В Свердловской области появится электронная «витрина» для продвижения товаров предпринимателей и самозанятых

«Сейчас запущена пилотная версия сервиса, но уже сегодня предприниматели могут подать свои заявки и стать первыми участниками витрины. Также мы рассматриваем возможность в перспективе расширить сервис для тех, кто предоставляет какие-либо услуги. Витрина — это мостик между покупателем и продавцом: для покупки товара сервис будет перенаправлять на сайт или соцсеть с функцией продажи выбранного товара», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Заявки принимаются от представителей креативных индустрий. Размещаться товары будут после прохождения модерации.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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