Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

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В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 112%

УрБК, Москва, 06.06.2023. В России за май наблюдается рост продаж новых легковых и легких коммерческих (LCV) ...

В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с тем же периодом прошлого ...

В России в мае в 2,6 раза увеличились продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.06.2023. В России в мае 2023 года в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей по сравнению с ...

В России за апрель на 70% выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до 54,3 тыс. машин. Это на ...

В России за апрель на 70% выросли продажи новых легковых автомобилей

УрБК, Москва, 05.05.2023. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в РФ за апрель увеличились до ...