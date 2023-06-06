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Продажи легковых автомобилей в России в июне выросли в 2,5 раза

УрБК, Москва, 05.07.2023. По итогам июня 2023 года в России было продано 82,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это в 2,5 раза больше, чем в июне 2022 года. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на «Автостат».

По доле продаж лидирует бренд Lada — 23 тыс. 777 проданных машин. Следом идут Chery (10 тыс. 081 штука), Haval (8 тыс. 278), Geely (6 тыс. 903) и Changan (3 тыс. 490).

В I полугодии 2023 года продажи легковых машин в РФ увеличились на 14%, до 401,6 тыс. штук.
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