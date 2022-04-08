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На ПНТЗ реализовали ресурсоэффективную технологию переработки побочных продуктов производства

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) реализовала на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) проект по управлению отходами фасонно-литейного производства, который позволил снизить нагрузку на окружающую среду и максимально вовлечь промышленные отходы в хозяйственный оборот.

На ПНТЗ реализовали ресурсоэффективную технологию переработки побочных продуктов производства
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

Как сообщает пресс-служба предприятия, при производстве отливок (продукции, полученной способом заливки жидкого сплава в литейные формы) на этапе их выбивки и очистки образуется песок, который ранее утилизировался — предприятие ежегодно направляло на эти цели 4,2 млн руб. В рамках проекта по эффективному управлению отходами на ПНТЗ введено в опытную эксплуатацию оборудование для сепарации, переработки и повторного использования формовочного песка.

«Отработанная смесь делится на три фракции, две из которых — песок и бут — предназначены для реализации строительным компаниям и используются при рекультивации земель в качестве изолирующего слоя при создании объектов по хранению отходов и карьеров. В процессе сепарации остается металлический скрап, который направляется на переплавку в электросталеплавильный цех ПНТЗ «Железный Озон 32» для использования при производстве трубной заготовки», — говорится в сообщении.

По словам технического директора ТМК Бориса Пьянкова, эффективное управление отходами производства — одна из задач стратегии в области устойчивого развития ТМК. Компания предотвращает их накопление, переводит в разряд побочных продуктов, повторно использует или реализует сторонним потребителям.

«Часть отходов на сегодняшний день не подлежит переработке — они направляются на специально оборудованные изолированные площадки, которые затем рекультивируются. Новая технология обращения с отходами на ПНТЗ позволила достичь экологических целей, а также дала экономический эффект более 3,5 млн рублей в год. Такие технологии должны стать нормой не только для заводов ТМК, но и для других предприятий страны», — сказал он.

Отмечается, что ТМК выступает ответственным поставщиком эффективных и экологически безопасных решений для потребителей труб. Компания уделяет большое внимание модернизации предприятий и минимизации их возможного влияния на окружающую среду, придерживается принципов сохранения экологического баланса и способствует улучшению качества жизни в регионах присутствия.
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