В Минфине РФ предложили урезать бюджетные расходы на 10%

Правительство РФ урежет бюджетные траты в 2017-2019 годы по сравнению с текущим годом, чтобы уложиться в заявленный ...13.01.2016 Глава Минфина опасается повторения кризиса 1998 года
УрБК, Москва, 13.01.2016. Глава Минфина РФ Антон Силуанов призвал сократить расходы бюджета, чтобы избежать высокого ...15.07.2015 Властям Свердловской области могут запретить тратить бюджетные деньги на спортивные клубы
УрБК, Москва, 15.06.2015. Министр финансов России Антон Силуанов предложил запретить властям регионов оплачивать ...19.02.2015 Минфин подготовил предложения по секвестру бюджета РФ 2015 года
УрБК, Москва, 19.02.2015. Минфин подготовил предложения по секвестру бюджета 2015 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой ...21.04.2009 Председатель Комитета по инвестициям администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик: В целях оптимизации расходов бюджета главными распорядителями средств было внесено предложение по их сокращению на 2,42 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2009. «В период кризиса уровень доходов фактически не соответствует уровню, запланированному ...