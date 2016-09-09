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Сегодня, 10:02

В Минфине РФ предложили урезать бюджетные расходы на 10%

УрБК, Москва, 04.07.2023. Глава Минфина РФ Антон Силуанов выступил с предложением урезать госрасходы в бюджете на следующий год на 10%. Эту инициативу он озвучил во время заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Предложение министерства должно коснуться незащищенных расходов бюджета, чтобы перераспределить высвободившиеся траты. Исключение предполагается сделать для подлежащих непременному исполнению обязательств, в первую очередь социальных.

По словам источников издания, участники заседания негативно восприняли предложение, но признали необходимость оптимизации расходов. Выступающие высказались за то, чтобы дать ведомствам возможность самим решать, какие расходы для них в приоритете, а от каких можно отказаться.
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