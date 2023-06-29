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Средняя стоимость «квадрата» жилья на первичном рынке в Челябинске за I полугодие выросла на 6,9%

УрБК, Челябинск, 04.07.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке составляет 92 тыс. 243 руб. За I полугодие 2023 года этот показатель вырос на 6,9%, за II квартал — на 4,7%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Помимо этого, средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Челябинска составляет 4 млн 949 тыс. 905 руб. За I полугодие текущего года она выросла на 4%, за II квартал — на 4,5%.

Сильнее всего вырос ценник на квартиры на первичном рынке за I полугодие в Мурманске (на 16,4%), Иванове (на 16,3%), Магнитогорске (на 14,8%), Томске (на 13,3%), Улан-Удэ (на 12,6%).
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