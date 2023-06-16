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Сегодня, 14:59

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,21%

УрБК, Москва, 03.07.2023. По состоянию на 12.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 803 пункта. С момента открытия торгов 3 июля этот показатель вырос на 0,21%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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