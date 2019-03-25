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Сегодня, 12:01

В России за год на треть выросла доля проблемных кредитов наличными

В России доля кредитов, переданных на взыскание по договору цессии, к началу июня 2023 года выросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но доля проблемных POS-кредитов (выдаваемые в магазинах) сократилась на 19%, кредитных карт — на 5,5%, сообщает «Прайм» на основе данных ID Collect.

Средняя сумма просроченного долга по кредитам наличными снизилась на 8%, автокредитам — на 2%, POS-кредитам — на 14%. Средняя сумма задолженности среди кредитных карт выросла на 3,5%.

Авторы исследования объясняют такую динамику тем, что лимиты на выдачу крупных займов снижались. Рост по кредиткам возник из-за того, что банки хотели отчасти компенсировать потери.
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