Росстат отчитался о росте средней зарплаты по стране за год на 13%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

В Свердловской области в январе-сентябре 2022 года выросло производство в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования

Свердловскстат опубликовал список отраслей, в которых за январь-сентябрь 2022 года наиболее значительно изменился ...