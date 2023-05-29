УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:45

Росстат отчитался о росте средней зарплаты по стране за год на 13%

УрБК, Москва, 29.06.2023. По итогам апреля 2023 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в России составила 71 тыс. 204 руб. Это на 0,5% меньше, чем в марте, но на 13% больше, чем в апреле прошлого года. В целом в январе-апреле зарплата стала на 11,4% выше, чем в аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Росстат.

За год самую большую положительную динамику показали зарплаты представителей сфер «Производство напитков» — плюс 32,8%, до 71 тыс. руб., «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — плюс 30,3%, до 67 тыс. руб., «Производство табачных изделий» — плюс 29,6%, до 145,5 тыс. руб.

Снижение зарплат отмечено только в двух представленных Росстатом отраслях: «Деятельность трубопроводного транспорта» — минус 27,6%, до 123.8 тыс. руб., «Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность» — минус 20,3%, до 36,8 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2023 За год среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Свердловской области выросла на 9,7%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...

10.04.2023 Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

09.03.2023 Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

28.10.2022 В Свердловской области в январе-сентябре 2022 года выросло производство в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования

Свердловскстат опубликовал список отраслей, в которых за январь-сентябрь 2022 года наиболее значительно изменился ...

28.10.2022 В Свердловской области в январе-сентябре 2022 года выросло производство в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Свердловскстат опубликовал список отраслей, в которых за январь-сентябрь 2022 года ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей
Архив новостей
Июнь 2023 (656)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18