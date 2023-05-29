Росстат отчитался о росте средней зарплаты по стране за год на 13%

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В марте 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников ...10.04.2023 Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%
УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...09.03.2023 Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%
УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...28.10.2022 В Свердловской области в январе-сентябре 2022 года выросло производство в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования
Свердловскстат опубликовал список отраслей, в которых за январь-сентябрь 2022 года наиболее значительно изменился ...28.10.2022 В Свердловской области в январе-сентябре 2022 года выросло производство в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2022. Свердловскстат опубликовал список отраслей, в которых за январь-сентябрь 2022 года ...