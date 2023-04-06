Свердловские предприниматели получат возможность размещать наружную рекламу за 1 рубль

В Свердловской области на базе центров «Мой бизнес» запускается программа «Реклама от рубля». Новая мера поддержки внедряется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при участии Минэкономразвития РФ и цифрового оператора наружной рекламы Gallery. Нововведение должно способствовать снижению бюджета на разработку и запуск рекламы на цифровых экранах, сообщает департамент информационной политики региона.



Предприниматель при пополнении рекламного счета на любую сумму от 1 руб. получит 10 тыс. бонусных руб. и доступ к бесплатной разработке «рекламного креатива». Представители малого и среднего бизнеса смогут попасть на вебинары и персональные консультации, где их обучат самостоятельному запуску кампаний с использованием наружной рекламы.



Чтобы присоединиться к программе, требуется обратиться в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого работает региональный центр «Мой бизнес», или заполнить электронную анкету.



«Свердловским предпринимателям сегодня доступен широкий набор инструментов поддержки, связанных с продвижением. Так, мы недавно запустили комплексную услугу «Брендинг для повышения узнаваемости МСП». Она включает три направления работы, на выбор предпринимателей: это разработка логотипа и брендбука, предметная фотосъемка с последующей разработкой презентации или каталога, а также подготовка видеоролика. Для реализации услуги мы привлекаем профессиональных подрядчиков. Используя в комплексе имеющиеся сегодня меры поддержки, в том числе новую акцию Минэкономразвития, свердловские предприниматели могут существенно сэкономить на продвижении своего дела», — прокомментировал директор СОФПП Валерий Пиличев.