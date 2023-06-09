Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 107,5 тыс. рублей за кв. метр

По состоянию на 19 июня средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 107 тыс. 535 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
За неделю этот показатель вырос на 0,1%, за месяц — на 0,8%.
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