Как снять квартиру и не нарваться на мошенников?

В наше время все чаще встречаются случаи мошенничества, связанные с арендой недвижимости. Чтобы защитить себя от потери денег и неприятных ситуаций, следует принять несколько мер предосторожности. Казалось бы, что может случиться? Вы осматриваете квартиру, бьете по рукам, а через пару дней начинаются проблемы: появляется реальный хозяин, выясняется, что у жилья больше одного владельца, хозяин решает контролировать ваше проживание ежедневно или просто выселяет вас раньше оговоренного срока.







В этой статье мы рассмотрим некоторые полезные советы и рекомендации, которые помогут вам безопасно снять квартиру и избежать мошенников.



1. Используйте надежные и проверенные источники. Доверьтесь проверенным источникам информации при поиске квартиры. Избегайте сомнительных сайтов и объявлений, которые могут быть созданы мошенниками. Рекомендуется использовать проверенные платформы для аренды недвижимости, где предоставляются отзывы и рейтинги объявлений от других пользователей. Хотите быть уверенным в качестве объявления - пользуйтесь базой риэлторского агенстства "Этажи" https://ekb.etagi.com/realty_rent/.



2. Никогда не соглашайтесь на аренду квартиры, которую вы не видели своими глазами. Не полагайтесь только на фотографии и описания. Сделайте осмотр квартиры вместе с арендодателем или его представителем. Обратите внимание на состояние помещения, сделайте фотографии, чтобы иметь доказательства состояния квартиры перед заселением. Дело в том, что вместе с оплатой с вас возьмут депозит - страховку от ущерба, которая вернется при выезде, если вы ничего не испортите.



4. Попросите арендодателя предоставить вам копии необходимых документов, таких как договор аренды, паспортные данные и правоустанавливающие документы на квартиру. Тщательно проверьте эти документы на подлинность, сравните информацию в них с оригинальными документами и удостоверьтесь, что они соответствуют владельцу квартиры. Это как раз защитит вас от проблем с субарендой, когда квартира сдается несколько раз.



5.Не вносите предоплату или залог, пока не заключите официальный договор аренды. Договор должен содержать все условия аренды, права и обязанности сторон, сроки и способы оплаты. Если вы рассчитываетесь наличными, то обязательно получите с владельца расписку о получении денег.



6. Будьте осмотрительны с предложениями "слишком хорошо, чтобы быть правдой": Если предложение аренды кажется слишком выгодным или нереальным по своей цене, скорее всего, вы имеете дело с мошенниками.Будьте реалистичны и сравнивайте цены на аналогичные квартиры в районе, чтобы иметь представление о рыночной стоимости.



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