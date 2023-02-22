УрБК, Москва, 20.06.2023. Эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате продлен до 31 декабря 2024 ...

Правительство РФ продлило упрощенную выдачу лицензий и разрешений до конца 2024 года

УрБК, Москва, 22.02.2023. Российским аптечным организациям разрешат подавать через портал «Госуслуг» заявления на ...

УрБК, Москва, 27.09.2022. Российским импортерам до 31 декабря 2023 года продлили возможность для получения разрешения ...

Российским импортерам на год продлили ускоренный порядок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин

УрБК, Москва, 07.09.2022. В России упрощена процедура получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной ...

В России упростили процедуру получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной безопасности

В 2018 году число квот на выдачу разрешений на временное проживание в России сократят на 20 тысяч

УрБК, Москва, 24.11.2017. Правительство РФ сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание в России ...