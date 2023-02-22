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Вчера, 15:03

Правительство РФ продлило упрощенную выдачу лицензий и разрешений до конца 2024 года

Эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате продлен до 31 декабря 2024 года. Число его участников расширится, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Эксперимент ведется в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности. За счет него сроки выдачи лицензий в среднем сократились с 45 до 15 рабочих дней, а других разрешений — с 42 до 34. Для их получения требуется только подать электронное заявление на портале «Госуслуги». Число документов, которые требуется прикладывать к заявкам на получение лицензий, снизилось с 10 до пяти, а других разрешений — с восьми до шести.

К участию в эксперименте присоединились Минспорт, Минэнерго, Минюст, ФАС и госкорпорация «Росатом». Теперь в нем участвуют 42 федеральных органа власти и две государственные корпорации.

В итоге к концу текущего года предприниматели смогут получать через портал «Госуслуги» свыше 400 видов разрешений. В 2024 году результаты эксперимента будут закреплены в законодательстве.

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