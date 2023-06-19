УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
19.06.2023

В Екатеринбурге сегодня состоится премьерный показ сериала «Новые русские. Бизнес в регионе»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Екатеринбурге сегодня пройдет премьерный показ серии нового сезона российского сериала «Новые русские. Бизнес в регионе», посвященного деловой жизни в уральской столице. Мероприятие состоится 19 июня в 19.00 в малом зале Дома кино на улице Луначарского, 137, сообщается на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Этот фильм о предпринимателях и для предпринимателей: о видении развития бизнеса в городе, лайфхаках управления сетью ритейла и общепита и многом другом. В фильме много прикладной информации о реально работающих мерах поддержки для бизнеса в Екатеринбурге», — говорится в анонсе к ленте.

Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.04.2023 В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет экономический форум «ФИНМАРКЕТ-2023»

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. В Екатеринбурге с 16 по 17 мая пройдет всероссийский экономический форум ...

22.03.2023 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится премьера документального фильма «Земля, небо и их обитатели»

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня ...

19.05.2022 СОФПП организует мероприятие для предпринимателей в формате public talk

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) проведет в ...

12.03.2013 В Екатеринбурге выступит бизнес-тренер международного масштаба Рон Сальвадор

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2013.В Екатеринбурге 26—27 марта выступит бизнес-тренер международного масштаба Рон ...

27.12.2011 В Казани пройдет показ документального фильма о ФК «Рубин»

В зале «Рубин 3d» кинотеатра «Магия кино» в Казани с 15 января в прокат выйдет документальный фильм о футбольном клубе ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Архив новостей
Июнь 2023 (436)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18