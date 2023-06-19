В Екатеринбурге сегодня состоится премьерный показ сериала «Новые русские. Бизнес в регионе»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Екатеринбурге сегодня пройдет премьерный показ серии нового сезона российского сериала «Новые русские. Бизнес в регионе», посвященного деловой жизни в уральской столице. Мероприятие состоится 19 июня в 19.00 в малом зале Дома кино на улице Луначарского, 137, сообщается на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
«Этот фильм о предпринимателях и для предпринимателей: о видении развития бизнеса в городе, лайфхаках управления сетью ритейла и общепита и многом другом. В фильме много прикладной информации о реально работающих мерах поддержки для бизнеса в Екатеринбурге», — говорится в анонсе к ленте.
Участие в мероприятии бесплатное, требуется предварительная регистрация.
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