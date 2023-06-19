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19.06.2023

ЦБ расширит перечень передаваемых банкам данных абонентов операторов связи

УрБК, Москва, 19.06.2023. Банк России планирует расширить перечень данных абонентов, которые операторы связи обязаны направлять финансово-кредитным организациям. Соответствующая инициатива прописана в разрабатываемом законопроекте, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас операторы обязаны передавать банкам только техническую информацию о сим-картах и мобильных устройствах. Регулятор выступает за добавление в систему персональных данных.

Предполагается, что это поможет улучшить идентификацию клиентов банков. При этом могут вырасти риски утечек данных и навязывания дополнительных услуг кредитными организациями.

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