«Атомстройкомплекс» поддержал создание экспериментального цветника из уральских растений

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. В Екатеринбурге на открытии ландшафтного фестиваля «Еще цветочки» его организаторы показали альтернативу стандартному озеленению. Создание цветника из уральских растений прошло при поддержке компании «Атомстройкомплекс». Застройщик активно поддерживает усилия ученых РАН по сохранению видового разнообразия.



Как сообщает пресс-служба девелопера, цветник природного типа с использованием местных, в том числе краснокнижных, видов растений появился сразу на двух городских площадках — в Саду Нурова и Парке Маяковского.







«Современный тренд на использование аутентичных растений в ландшафтном дизайне расширяет форматы зеленых пространств в мегаполисе и сохраняет видовое разнообразие города. Такие экосистемы более устойчивы и в дальнейшем смогут существовать в городской среде с минимальным вмешательством человека», — говорится в сообщении.



По словам одного из организаторов проекта профессора кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Алены Третьяковой, были подобраны культуры с разным периодом цветения, благодаря чему луг сохраняет декоративность в течение всего вегетативного периода.







«В список посадки включен внесенный в Красную книгу Свердловской области аконит вьющийся, это позволит вернуть растение в его естественную среду произрастания. Многие исчезающие виды флоры удалось сохранить именно за счет ввода в озеленение, например, всем известный ирис сибирский», — рассказала она.



Отмечается, что новые виды растений смогут изменить и привычный облик придомовых территорий. Так, луговые злаки и многолетники создают объемные структуры, в отличие от привычных горизонтальных газонов, интересные цветовые акценты. Такие форматы могут быть актуальны в тех местах, где нет возможности высадить деревья и кустарники.



По словам главного специалиста по благоустройству компании «Атомстройкомплекс» Марии Артемовой, застройщик уже давно поставил задачу минимизации твердых покрытий на противопожарных проездах своих объектов. Благодаря этому увеличивается зеленое пространство во дворе, но сохраняется доступ для транспорта экстренных служб.



«Уже использовали формат газонов на укрепленном основании, в этом году в ЖК Discovery Residence проводим эксперимент по высадке уральских луговых трав на газонной решетке», — рассказала она.



Уточняется, что фестиваль «Еще цветочки» будет проходить до конца лета, все желающие могут принять участие в уходе за растениями Сада Нурова, а также посетить экскурсии и лекции.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»