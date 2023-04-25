«Атомстройкомплекс» присоединился к экологическому эксперименту в рамках фестиваля «Еще цветочки»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» присоединилась к экологическому эксперименту в рамках фестиваля «Еще цветочки». В саду Нурова к 300-летию Екатеринбурге будет высажен природный луг из уральских растений, сообщает пресс-служба застройщика.
«Цель нашего эксперимента — подбор устойчивых, неприхотливых растений, характерных для естественных лугов нашего края. Мы стремимся показать богатство природы Уральского региона, и одновременно привлечь внимание к необходимости поддержки местной флоры и фауны, сохранения биоразнообразия на урбанизированных территориях», — рассказала куратор проекта, сотрудник кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктория Владыкина.
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