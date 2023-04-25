«Атомстройкомплекс» присоединился к экологическому эксперименту в рамках фестиваля «Еще цветочки»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Компания «Атомстройкомплекс» присоединилась к экологическому эксперименту в рамках фестиваля «Еще цветочки». В саду Нурова к 300-летию Екатеринбурге будет высажен природный луг из уральских растений, сообщает пресс-служба застройщика.



«Цель нашего эксперимента — подбор устойчивых, неприхотливых растений, характерных для естественных лугов нашего края. Мы стремимся показать богатство природы Уральского региона, и одновременно привлечь внимание к необходимости поддержки местной флоры и фауны, сохранения биоразнообразия на урбанизированных территориях», — рассказала куратор проекта, сотрудник кафедры биоразнообразия и биоэкологии УрФУ Виктория Владыкина.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Большая часть растений на «Аутентичном лугу» высажена группами, чтобы в будущем создать отдельные зоны каждого вида, при этом сохранив свойственное природе хаотичное расположение. В ходе фестиваля в саду будут проводиться «зеленые» экскурсии, где гостям расскажут о местных растениях и специфике городского озеленения.Проект реализуется на базе сада Нурова студией зеленых решений TRAVA DESIGN в сотрудничестве с Ботаническим садом УрО РАН, УрФУ, ИЕНиМ и Гуманитарным университетом при поддержке ведущего застройщика уральского региона «Атомстройкомплекс».«Мы работаем с УрО РАН с 2003 года, прежде всего, по целевым программам обеспечения жильем молодых ученых. Сейчас мы сотрудничаем с экспертами УрО РАН в сфере озеленения и продвижения экологических принципов в развитии нашего города. Решение привлечь внимание на фестивале к местным, уральским растениям созвучно главной ценности компании «Атомстройкомплекс» — любовь к родному краю, поэтому мы охотно поддержали эту инициативу», — подчеркнул директор по управлению проектами Дмитрий Фарафонов.Напомним, что на протяжении многих лет «Атомстройкомплекс» и УрО РАН развивают микрорайон Краснолесье. В рамках инвестиционных контрактов здесь возводятся жилые кварталы, в которых более 24 тыс. кв. м. уже передано молодым ученым в качестве служебного жилья. Также в микрорайоне строятся детские сады, дороги, проектируется новая школа. В 2016 году «Атомстройкомплекс» завершил строительство Института геологии и геохимии им. Академика А.Н. Заварицкого УрО РАН. Таким образом, уральские ученые могут жить и работать в одном современном комфортном районе.