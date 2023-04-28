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Сегодня, 17:01

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба регулятора. Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 21 июля 2023 года.

«Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. Это в значительной мере отражает активное восстановление внутреннего спроса. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля 2022 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Уже в начале апреля регулятор начал длительный цикл смягчения монетарной политики. К сентябрю ЦБ провел шесть раундов снижения ключевой ставки. В октябре было принято решение оставить ее на прежнем уровне. В декабре, феврале, марте и апреле регулятор также сохранил ее.

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