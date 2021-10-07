Вторая корректировка бюджета Екатеринбурга пройдет в ноябре или декабре 2023 года

Администрация Екатеринбурга проведет вторую корректировку муниципального бюджета 2023 года в ноябре или декабре. Об этом рассказал заместитель главы города Андрей Корюков, отвечая на вопросы журналистов.



«Пока все плановые показатели, которые мы себе запланировали, исполняются с учетом изменений. На 1 июня у нас есть промежуточные итоги: мы выполнили по доходам 41%, по расходам — 37%, учитывая дефицит. Вторая корректировка будет в ноябре-декабре. Это нужно для того, чтобы перераспределить дополнительные расходы, которые приходят от вышестоящих бюджетов, и переформатировать расходы уже строящихся объектов. Также в конце года будут межбюджетные трансферты. Кроме того, мы имеем потенциал по нашей собственной доходной базе», — объяснил он.



Также спикер выразил уверенность, что изначально принятый бюджет будет выполнен по итогам 2023 года. Есть вероятность попасть в некоторые проекты на уровне федерации.



А. Корюков также напомнил, что прошлогодний бюджет города был профицитным. Этому способствовало то, что в декабре 2022 года из федерального бюджета было выделено 1,3 млрд руб., связанных с инфраструктурными кредитами. Большая часть из них реализуется в Екатеринбурге. Плюс ряд объектов был сдан с опережающими темпами. Все это позволило получить дополнительные деньги. Еще были остатки на счетах.



«И если I квартал для многих муниципальных образований РФ и Свердловской области был достаточно трудным, то у нас этот небольшой запас позволил достаточно спокойно прожить I квартал. Сейчас система наладилась, и мы имеем, может быть, не такие равномерные поступления доходов, как это было в прошлые года. Но раз в месяц мы получаем свою часть доходов. Мы по доходной части бюджета выровнялись», — отметил замглавы города.



Добавим, что накануне городская дума Екатеринбурга одобрила проект о внесении изменений в городской бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.