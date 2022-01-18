Психология саморазвития и самосовершенствования

Психология саморазвития — отдельное направление изучения самостоятельной работы личности над собой с целью совершенствования важных качеств характера; умения определять правильные цели, способы их достижения. Изменения касаются всех уровней жизни: интеллектуальной, социальной, физической, духовной, профессиональной. Совершенствование с точки зрения психологии помогает преодолевать жизненные сложности, адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, принимать важные решения и нести ответственность за свои действия.



Пройти сложный путь личностного роста проще в окружении специалистов. Коучи, тренеры, психологи — множество специалистов предлагает разные программы саморазвития. Эффективная экспресс-методика самосовершенствования — космоэнергетика, понятие и суть методики которой можно узнать тут. В основе инновационной технологии — использование энергии космоса во благо человека. На практике специалисты Школы космоэнергетики Эгида применяют разные техники в зависимости от целей обращения к ним.



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Осознанная работа над собой способствует скорейшему разрешению множества проблем человека. Каждый индивид самостоятельно определяет важные для себя направления развития. Одних интересует — духовный рост, другого — межличностные отношения или профессиональная деятельность. В любом случае потребуется самоконтроль и самодисциплина. Для этого лучше подготовить план личностного роста, в котором будут определены ближайшие задачи и пути их реализации. Малейшие достижения станут отличным стимулом для дальнейшего самопродвижения. Существует масса путей самосовершенствования. Мы — творцы своей жизни и нам решать, как ее прожить!



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