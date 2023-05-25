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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. С 22 по 29 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 7,44%, до 52,76 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 6,57%, до 65,97 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 5,84%, до 170,24 руб. за кг), а также на свеклу (на 4,84%, до 50,86 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 13,46%, до 170,57 руб. за кг) и огурцы (на 5,54%, до 121,12 руб. за кг), бананы (на 4,98%, до 124,55 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 4,71%, до 73,6 руб. за кг).

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