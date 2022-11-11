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Вчера, 14:59

Трафик российских торговых центров за год вырос на 3%

В период с середины апреля по середину мая 2023 года показатель Mall Index, отражающий число посетителей торговых центров (ТЦ) в РФ на 1 тыс. кв. м. торговых площадей, увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Для ТЦ площадью от 40 тыс. кв. м. рост составил 7%, при площади от 5 до 40 тыс. кв. м. — 1%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Focus Technologies.

Восстановление трафика наблюдается во всех крупных городах страны. Это связано с приходом российских и турецких ритейлеров в места, где раньше арендовали помещения ушедшие западные бренды. Однако некоторые участники рынка указывают, что новые пришедшие на рынок компании не способны заменить западные, поэтому не смогут значительно улучшить показатели ТЦ.

В то же время инвесторы позитивно оценивают складывающуюся тенденцию: согласно прогнозу NF Group, в 2023 году объем вложений в торговую недвижимость составит 80-90 млрд руб. Это рекордный показатель за последние шесть лет и в два раза больше, чем годом ранее.

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