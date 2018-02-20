В Свердловской области могут ввести штрафы за выброс мусора в неположенных местах

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В Свердловской области могут ввести штрафы за выброс и хранение мусора и спиленных деревьев в неположенных местах. Ответственность наступит, даже если не нарушены другие экологические и санитарные нормы. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональное Законодательное собрание.
Административная ответственность будет возникать за «сброс (выброс), складирование и (или) временное хранение мусора, листвы, частей деревьев и кустарников и других остатков растительности на территории общего пользования вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, не повлекшие нарушений экологических и санитарно-эпидемиологических требований».
Для граждан штраф составит 5 тыс. руб., для юридических лиц — 30 тыс. руб.
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