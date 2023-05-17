Более 500 свердловских предпринимателей приняли участие в форуме «Грабли для бизнеса» в креативном пространстве «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2023. Форум «Грабли для бизнеса. Технологии и люди» собрал свыше 500 предпринимателей Среднего Урала в креативном пространстве «Домна» в Екатеринбурге. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес», а также Уральской бизнес-недели.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, организаторами форума являются: администрация Екатеринбурга, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес»), Екатеринбургский центр развития предпринимательства.
«Наши форумы «Финмаркет» и «Грабли для бизнеса» привлекли совокупно аудиторию более 3 тыс. человек. Мы видим большой интерес бизнес-сообщества к вопросам развития, эффективного использования ресурсов. Сегодня участники активно работают в группах на тренингах. А смешанный формат события — офлайн и онлайн — позволяет расширять знания предпринимателям из отдаленных городов», — рассказала заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.
С главной темой о построении эффективной команды и ошибках, которые привели к успеху, выступил бизнес-тренер Максим Овчаренко. Также уральским предпринимателям удалось пройти бизнес-симуляцию по внедрению принципов бережливого производства от эксперта в данной сфере Дмитрия Высочего.
«Форум проходит в рамках Уральской бизнес-недели. Мы постарались разработать полезную программу мероприятий для предпринимателей. На форуме поднимаются актуальные вопросы развития бизнеса и команд, повышения производительности труда. У предпринимателей есть возможность встретиться с авторитетными экспертами в этой сфере», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
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