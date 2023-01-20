Доля имеющих кредиты россиян составляет 46%

В России доля граждан, у которых в семье есть кредиты, выросла до 46%. Для сравнения: в 2009 году этот показатель составлял 26%, в 2013-м — 31%, в 2017-м — 58%, в 2021-м — 53%. Об этом сообщается в исследовании ВЦИОМ.



Из-за геополитической ситуации в 2022-2023 годах кредитная активность населения продолжала снижаться. Также сокращается доля семей, имеющих три и более кредитов, — с 11% в 2020 году до 7% в 2023-м.



В 2023 году займы имеют 62% граждан в возрасте от 25 до 34 лет и 59% — от 35 до 44 лет.