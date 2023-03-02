Интерактивное оборудование

Завод по производству интерактивного оборудования предлагает большой выбор оборудования с сенсорным управлением и широким спектром применения. Предприятие производит: интерактивные столы, доски, видеостены, проекторы, информационные терминалы. В каталоге компании можно найти оборудование для видеоконференций, системы противовирусного контроля, интерактивные комплексы для образовательных и дошкольных учреждений.



Области применения



Современное ИТ-оборудование предоставляет широкий спектр возможностей в разных сферах. Высокотехнологичные решения упрощают коммуникационные процессы в бизнесе, организацию образовательных мероприятий, в том числе в условиях дистанционного обучения. ИТ-технологии позволяют полностью автоматизировать практически любую сферу, выводят любые манипуляции с информацией на более качественный уровень.Сфера образования



Сфера образования



В последние годы в сфере образования произошли большие изменения. Современные учебные устройства открывают доступ к различным информационным порталам и образовательным системам. Передовые программы обучения помогают ученикам и студентам достичь успехов, соответствующих новым требованиям общества. Учеными доказано, что применение устройств с сенсорным дисплеем визуализирует и улучшает образовательный процесс. Возможности интерактивного оборудования безграничны.



Медицина



Инновационное оборудование для противовирусного контроля и обработки рук – это новый подход в современной медицине. Высокотехнологичное устройство оснащено интерактивной панелью и функцией распознавания лиц. Напольный санитайзер является уникальной разработкой компании. Устройство измеряет температуру тела человека, выполняет биометрическую аутентификацию, заносит полученную информацию в электронный журнал посещений. Аппаратно-программный комплекс оснащен опцией обработки рук дезинфицирующим средством. В каталоге компании также можно найти автоматические диспенсеры, озонаторы, терминалы измерения температуры и контроля доступа.



Реклама и маркетинг



Виртуальные промоутеры специально созданы для проведения презентаций любой сложности. Управляемые компьютером высокотехнологичные рекламные модули могут принимать разные формы и транслировать любую информацию. Заказать уникальный мультимедийный контент можно индивидуально, с подбором модели, сценария и макета конструкции. Такой виртуальный помощник обойдется дешевле, чем настоящий промоутер. Ростовая фигура способная работать круглые сутки на выставках, презентациях, в магазинах, ресторанах и барах.



