Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на 0,1%, за месяц снизился на 0,5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 429 квартир в уральской столице.
Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 124 дня.
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