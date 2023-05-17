МФО на треть снизили суммы одобряемых займов «до зарплаты»

По итогам марта средняя запрашиваемая сумма PDL-займов составила 12,7 тыс. руб. Речь идет о займах «до зарплаты» — до 30 тыс. руб. на срок до 30 дней. В то же время средний размер реально выдаваемых микрокредитов составил 8,4 тыс. руб., то есть 66,3% от запрашиваемого. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных СРО «МиР».
Уточним, что это минимальное значение реальной выдачи с января 2022 года — тогда клиенты микрофинансовых организаций (МФО) получали в среднем 65% от желаемого. Причиной снижения показателя может стать высокая закредитованность клиентов, из-за чего МФО не могут позволить себе выдавать им большие суммы.
Помимо этого, в сегменте среднесрочных займов выдаваемая сумма составила 88% от запрашиваемой. Это максимальный уровень за последние два года. Это объясняется тем, что такие микрокредиты обычно получают самые надежные клиенты.
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