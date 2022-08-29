В России запрашиваемая сумма микрозаймов за год снизилась на 17%

УрБК, Москва, 09.03.2023. Новые клиенты микрофинансовых организаций (МФО) в России продолжают снижать запрашиваемые суммы. В январе желаемый размер займа снизился до 9,9 тыс. руб., что на 18% меньше, чем годом ранее. В феврале показатель сократился на 17,3%, до 9,7 тыс. руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Moneyman.
Аналитики отмечают, что в течение 2022 года средний размер запрашиваемой ссуды также уменьшился на 18% — с 11,95 тыс. до 9,8 тыс. руб. Даже в декабре, когда обычно наблюдается высокий спрос, показатель оказался ниже, чем в 2021 году.
При этом клиенты, берущие повторный заем, стали просить немного больше. В январе и феврале средняя запрашиваемая сумма выросла с 13,1 тыс. до 13,2 тыс. руб.
Повторные клиенты берут ссуды обычно под конкретные задачи. Новые же обращаются в случае незапланированных трат. Плюс часть людей, берущих первый заем, делает это для погашения имеющихся банковских кредитов.
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