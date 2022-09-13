В России на 10-12% может подорожать бытовая техника. Это связано с тем, что Казахстан, через который идут поставки ушедших с рынка РФ брендов, намерен ужесточить контроль параллельного импорта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
Отказ Казахстана от сотрудничества в вопросах параллельного импорта осложнит поставки и из Узбекистана, поскольку грузы оттуда пересекают Казахстан. Не исключено, что бренды, покинувшие РФ, все-таки исчезнут с рынка, а спрос сместится в сторону китайской и турецкой бытовой техники. Имеющиеся остатки же окажутся неликвидными. Если Казахстан полностью перекроет поставки техники в Россию, то возить предназначенные для рынка ЕАЭС товары станет невыгодно, поскольку стоимость для итогового покупателя вырастет слишком сильно.
УрБК, Москва, 10.05.2023. В России на 10-12% может подорожать бытовая техника. Это связано с тем, что Казахстан, через ...13.09.2022 ФТС: Под видом параллельного импорта в РФ чаще всего ввозят поддельную одежду, детские игрушки и парфюмерию
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